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В Китае сбивший группу школьников мужчина рассказал о мотивах преступления

Происшествия

Мужчина впал в отчаяние после ссоры с женой

Пекин, 23 ноября 2018, 13:43 — REGNUM  Мужчина, наехавший на группу школьников в Китае, рассказал, что совершил это преступление после серьезной ссоры с женой, сообщили 23 ноября в отделе пропаганды партийного комитета уезда Цзяньчан.

«(После ссоры) мужчина впал в отчаяние и решил совершить ДТП», — говорится в документе.

Отмечается, что 29-летний мужчина является безработным жителем уезда Цзяньчан.

Напомним, трагедия произошла днем 22 ноября в городе Хулудао. Дети и подростки переходили дорогу неподалеку от местной школы, в это время в них на полной скорости въехал автомобиль. В результате происшествия погибли пять человек, еще 18 пострадали.

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Дорожно-транспортные происшествия
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