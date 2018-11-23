В Китае сбивший группу школьников мужчина рассказал о мотивах преступления

Пекин, , 13:43 — REGNUM Мужчина, наехавший на группу школьников в Китае, рассказал, что совершил это преступление после серьезной ссоры с женой, сообщили 23 ноября в отделе пропаганды партийного комитета уезда Цзяньчан.

«(После ссоры) мужчина впал в отчаяние и решил совершить ДТП», — говорится в документе.

Отмечается, что 29-летний мужчина является безработным жителем уезда Цзяньчан.

Напомним, трагедия произошла днем 22 ноября в городе Хулудао. Дети и подростки переходили дорогу неподалеку от местной школы, в это время в них на полной скорости въехал автомобиль. В результате происшествия погибли пять человек, еще 18 пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятеро детей погибли в Китае при наезде автомобиля