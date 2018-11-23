20-градусные морозы ожидаются в Чувашии

Чебоксары, , 13:17 — REGNUM В Чувашии в ближайшие дни продолжатся снегопады, а в начале декабря прогнозируется 20-градусный мороз. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в Чувашии циклон принёс с севера снегопады с метелями. По данным метеостанций, утром 23 ноября высота снежного покрова по республике составила от 3 до 5 см. По прогнозам, в ближайшие дни местами выпадет еще примерно 5−6 см снега. Что касается ветра, то пока он сохранится. Днем 24 ноября возможны порывы до 18 м/с, он начнёт постепенно стихать 25 ноября.

В выходные дни, 24−25 ноября, небольшой снег в Чувашию принесут атмосферные фронты североатлантического циклона. Температура составит 0…-5 градусов мороза, ощущаемая — будет −8…−13 градусов мороза.

Следующий серьезный снегопад возможен уже в начале новой недели. 26 ноября в Поволжье придет волновой циклон из Украины, а 27 ноября сильные осадки поднимутся с Чёрного моря. Наиболее высокая вероятность снега сохранится в южных районах Чувашии вплоть до среды, 28 ноября.

В Чебоксары тем временем будет приходить холодный воздух, температура понизится до −7…−12 градусов мороза. Сильные морозы ожидаются во второй половине следующей недели. Смещаясь на юго-восток, область высокого давления очистит небо от облаков, а в условиях ясной погоды и наличия снежного покрова воздух будет сильно остывать, говорит синоптик-любитель. Поэтому в начале декабря в Чувашии установятся первые этой зимой 20-градусные морозы.