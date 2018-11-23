В теракте в пакистанском городе Калая погиб по меньшей мере 31 человек

Исламабад, , 13:16 — REGNUM По меньшей мере 31 человек погиб 23 ноября в результате взрыва, прогремевшего на северо-западе Пакистана, сообщает французское агентство Agence France-Press.

По информации властей, теракт произошел в городе Калая, расположенном в Оракзае — агентстве федерально управляемых племенных территорий Пакистана.

«По данным предварительного расследования взрывное устройство находилось в пакете с овощами», — отметил представитель местных властей Халид Икбал.

Как отметил еще один представитель власти Амин Улла, ранения получили 50 человек, многих из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, это теракт в Калайе стал не единственным, сотрясшим Пакистан 23 ноября. Так, в результате взрыва в городе Хангу на северо-западе страны погибли 25 человек. Кроме того, радикалы попытались проникнуть на территорию консульства КНР в городе Карачи. Нападавшие были ликвидированы, со стороны дипломатической миссии погибли двое человек.