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В теракте в пакистанском городе Калая погиб по меньшей мере 31 человек

Происшествия

Взрывное устройство находилось в пакете с овощами

Исламабад, 23 ноября 2018, 13:16 — REGNUM  По меньшей мере 31 человек погиб 23 ноября в результате взрыва, прогремевшего на северо-западе Пакистана, сообщает французское агентство Agence France-Press.

По информации властей, теракт произошел в городе Калая, расположенном в Оракзае — агентстве федерально управляемых племенных территорий Пакистана.

«По данным предварительного расследования взрывное устройство находилось в пакете с овощами», — отметил представитель местных властей Халид Икбал.

Как отметил еще один представитель власти Амин Улла, ранения получили 50 человек, многих из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, это теракт в Калайе стал не единственным, сотрясшим Пакистан 23 ноября. Так, в результате взрыва в городе Хангу на северо-западе страны погибли 25 человек. Кроме того, радикалы попытались проникнуть на территорию консульства КНР в городе Карачи. Нападавшие были ликвидированы, со стороны дипломатической миссии погибли двое человек.

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