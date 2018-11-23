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Авиакатастрофа в Индонезии: семьи погибших просят не прекращать поиски

Происшествия

Семьи просят не прекращать процесс поиска и идентификации погибших до окончания расследования

Джакарта, 23 ноября 2018, 13:13 — REGNUM  Семьи погибших пассажиров самолета Lion Air JT 610 просят не прекращать процесс поиска и идентификации останков погибших в авиакатастрофе в Индонезии, сообщает Tribunnews.

«Мы просим не прекращать процесс поиска и идентификации погибших до окончания расследования», — заявил ряд семей в полицейском госпитале в Джакарте.

Между тем, авиакомпания Lion Air планирует обратиться в национальное агентство по спасению для проведения повторного поиска останков жертв крушения самолета.

Известно, что в настоящее время эксперты смогли назвать имена 125 человек из 189 погибших, находившихся на борту разбившегося лайнера Lion Air JT 610.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы 29 октября 2018 года. На борту воздушного судна находились 189 человек. Спастись никому не удалось. На сегодняшний день идентификация жертв авиакатастрофы в Индонезии официально завершилась.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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