В Брянске перевернулась маршрутка: пострадали два человека

Брянск, , 12:46 — REGNUM В Брянске в результате ДТП с участием маршрутки № 76 пострадали два человека. Как сообщили 23 ноября в пресс-службе УМВД России по Брянской области, травмы различной степени тяжести получили 41-летняя и 63-летняя пассажирки маршрутного такси. Сейчас проводится проверка.

Маршрутка столкнулась с автомобилем Volkswagen Caravelle примерно в 9:40 в Бежицком районе на улице Ново-Советская. От столкновения маршрутное такси перевернулось.

«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам медицинского освидетельствования в момент ДТП оба водителя были трезвыми», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2018 года в результате аварии с участием автобуса в Брянске пострадали пять человек.

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