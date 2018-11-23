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На Украине с аэродрома под Полтавой украли самолет

Происшествия

Кроме воздушного судна, неустановленные граждане похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный авиадвигатель

Киев, 23 ноября 2018, 12:42 — REGNUM  С территории бывшего аэродрома в Полтавской области Украины неизвестные похитили самолёт Ан-2. Об этом сообщает 23 ноября «УНН».

По сведениям правоохранителей, кроме воздушного судна, неустановленные граждане украли с аэродрома в селе Божковское шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель. В настоящее время ведется расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи имущества.

Напомним, 6 июля украинскими СМИ был опубликован материал, посвященный коллапсу ведущего авиастроительного предприятия Украины.

После разрыва кооперации с Россией «Антонов» попал в замкнутый круг — на недостроенных самолетах нужно заменить российские комплектующие на иностранные, но сначала нужно понять, сколько будут стоить самолеты с такими комплектующими, что без их покупки невозможно.

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