Сильный дождь помог в борьбе с разрушительным пожаром в Калифорнии

Парадайз, США, , 12:51 — REGNUM Сильный дождь пришел на помощь пожарным, сражающимся с лесным пожаром в американском штате Калифорния, передает немецкий телеканал N-TV.

Как сообщило калифорнийское управление лесного хозяйства, 22 ноября впервые за несколько засушливых месяцев выпало значительное количество осадков. В данной ситуации этот дождь можно назвать «подарком небес».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в районе небольшого города Парадайз разразился 8 ноября. За две недели огонь охватил около 62 тыс. га земли, уничтожив 13 600 домов. Найдено 86 тел погибших, более 500 человек числятся пропавшими без вести.

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