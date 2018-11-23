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Сильный дождь помог в борьбе с разрушительным пожаром в Калифорнии

Происшествия

Впервые за несколько месяцев засухи выпало значительное количество осадков

Парадайз, США, 23 ноября 2018, 12:51 — REGNUM  Сильный дождь пришел на помощь пожарным, сражающимся с лесным пожаром в американском штате Калифорния, передает немецкий телеканал N-TV.

Как сообщило калифорнийское управление лесного хозяйства, 22 ноября впервые за несколько засушливых месяцев выпало значительное количество осадков. В данной ситуации этот дождь можно назвать «подарком небес».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в районе небольшого города Парадайз разразился 8 ноября. За две недели огонь охватил около 62 тыс. га земли, уничтожив 13 600 домов. Найдено 86 тел погибших, более 500 человек числятся пропавшими без вести.

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Лесные пожары в Калифорнии
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