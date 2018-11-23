«Лишали пищи, медикаментов и сна»: ЧП в реабилитационных центрах Саратова

Саратов, , 11:43 — REGNUM В Саратовской области при проверке оперативных сведений в реабилитационных центрах для нарко‑ и алкогозависимых граждан были обнаружены свыше 40 человек, которых удерживали в них против воли. Среди реабилитантов оказались и несовершеннолетние, а к гражданам применяли методы, «унижающие человеческое достоинство, в частности их лишали пищи, медикаментов и сна». Операцию с силовой поддержкой Росгвардии проводило УФСБ России по Саратовской области, передаёт ИА REGNUM.

Проверка проходила в реабилитационных центрах «Начало» и «Решение». К гражданам в них «применялись различные методы воздействия на психику, унижающие человеческое достоинство, в частности их лишали пищи, медикаментов и сна».

"За невыполнение требований реабилитанты подвергались наказаниям, граничащим с пытками», — отметили в пресс-службе ведомства.

Реабилитации была платной и проходила по американской программе «12 шагов». Стоимость услуг составляла 60−70 тыс. рублей в месяц при средней продолжительности курса — полгода.

При проверке обнаружился также факт, что сотрудники центров не имеют специального медицинского образования, а их большая часть — это граждане, которые прошли реабилитацию в похожих местах.

По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). УФСБ осуществляет оперативное сопровождение уголовного дела.

В регионе ведомство совместно с прокуратурой проводит проверку деятельности реабилитационных центров.

Вопросы к частным реабилитационным центрам России у правоохранительных органов возникают не в первый раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после смерти известного российского актёра Дмитрия Марьянова в октябре 2017 года у следствия возникли вопросы и к частному наркологическому реабилитационному центру «Феникс» в Подмосковье. Одной из версий следствия о причинах смерти актёра было «оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

В клинике позднее был произведён обыск, в ходе которого были изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании в этом центре Дмитрия Марьянова.Читайте также: Следственный комитет назвал две версии смерти актёра Дмитрия Марьянова