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Под Иваново автобус врезался в КамАЗ: есть пострадавшие

Происшествия

Четыре пассажира получили ушибы

Иваново, 23 ноября 2018, 11:42 — REGNUM  Четыре человека получили травмы в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса и снегоуборочной машины — КамАЗа. Авария произошла около 07:00 23 ноября на автодороге «Ковров-Шуя-Кинешма» в Родниковском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Автобус ПАЗ, ехавший по маршруту Шуя — Родники, проезжая нерегулируемый перекресток, не пропустил снегоуборочный автомобиль на базе КамАЗа, и столкнулся с ним.

На момент аварии в салоне автобуса находились четыре пассажира, в том числе — несовершеннолетняя девушка. У всех пассажиров ушибы. Полиция проводит проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября при столкновении двух автобусов в Иванове пострадали семь человек: один из водителей также нарушил правила проезда нерегулируемого перекрестка.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Иваново

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Аварии пассажирского автотранспорта
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