Под Иваново автобус врезался в КамАЗ: есть пострадавшие

Иваново, , 11:42 — REGNUM Четыре человека получили травмы в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса и снегоуборочной машины — КамАЗа. Авария произошла около 07:00 23 ноября на автодороге «Ковров-Шуя-Кинешма» в Родниковском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Автобус ПАЗ, ехавший по маршруту Шуя — Родники, проезжая нерегулируемый перекресток, не пропустил снегоуборочный автомобиль на базе КамАЗа, и столкнулся с ним.

На момент аварии в салоне автобуса находились четыре пассажира, в том числе — несовершеннолетняя девушка. У всех пассажиров ушибы. Полиция проводит проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября при столкновении двух автобусов в Иванове пострадали семь человек: один из водителей также нарушил правила проезда нерегулируемого перекрестка.

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