Чебоксарского депутата обвинили в организации заказного убийства: детали

Чебоксары, , 11:32 — REGNUM В Чувашии утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов (ЧГСД), обвиняемого в организации заказного убийства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый из личной неприязни к своему знакомому, с которым они ранее являлись соучредителями двух коммерческих организаций, с целью убийства организовал сбор сведений о его частной жизни. Указанную информацию он передал жителю Свердловской области, которому предложил за вознаграждение убить бывшего партнёра. Сообщника задержали в декабре 2017 года в северо-западном районе Чебоксар.

«Житель Свердловской области встретился с потерпевшим, которому сообщил, что получил заказ на его убийство от лица из ближайшего его окружения, однако в случае передачи ему 50 тыс. рублей он не будет исполнять указанное поручение. В ходе разговора исполнитель стал заманивать потерпевшего в безлюдное место, где выстрелил из обреза, однако промахнулся в связи с тем, что его действиям помешали активные действия сотрудников Управления ФСБ России по Чувашии», — говорят в надзорном ведомстве.

В следственном управлени СКР по Чувашии уточняют, что в результате спецоперации злоумышленник был обезврежен:

«Несмотря на оказанное им вооруженное сопротивление, никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц не пострадал. Орудие преступления изъято».

Причастность депутата к инкриминируемым деяниям удалось установить в ходе расследования уголовного дела, первоначально возбужденного в отношении исполнителя.

Депутата ЧГСД обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 137 УК РФ («Организация незаконного собирания сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 — п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на организацию убийства по найму»). Обвинение в покушении на убийство по найму, незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов также предъявлено 29-летнему жителю Свердловской области.

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В прокуратуре отмечают, что обвиняемые вину не признали. Злоумышленники находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Московский районный суд Чебоксар.

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