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ФСБ обнаружила тайник с наркотиками на трассе М-10 в Новгородской области

Происшествия

Изъято более 1 кг наркотического вещества

Чудово, Новгородская область, 23 ноября 2018, 11:26 — REGNUM  В Чудовском районе Новгородской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали жителя Великого Новгорода, который подозревается в причастности к незаконному приобретению и перевозке наркотических средств и психотропных веществ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 23 ноября, в пресс-группе управления ФСБ России по Новгородской области, мужчина был задержан после того, как забрал наркотики из тайника, расположенного на обочине федеральной автомобильной трассы М-10 («Россия»).

В результате из незаконного оборота изъято более 1 кг наркотического вещества. По данным ведомства, задержанный планировал перевести наркотики в Великий Новгород.

По данному факту следственным отделением УФСБ России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение и перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Новгородской области разоблачили преступное сообщество наркоторговцев, которые распространяли наркотики через интернет-мессенджеры, — из незаконного оборота было изъято более 6,7 кг наркотических веществ.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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