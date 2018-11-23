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В США двое школьников угнали самолет

Происшествия

Нарушителей задержали сотрудники полици

В США двое школьников угнали самолет
Самолет Cessna

Юта, США, 23 ноября 2018, 11:15 — REGNUM  В Соединенных Штатах два подростка 14 и 15 лет угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке штата Юта, сообщает Associated Press.

По данным издания, школьники гнали одномоторный самолет Cessna с частного аэродрома в Дженсене и пролетели на нем 24 км, успешно приземлившись в аэропорту в другом городе.

Нарушителей задержали сотрудники полиции и доставили в участок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США самолет Q400 был угнан сотрудником авиакомпании Alaska Air в аэропорту Сиэтла. Пассажиров на борту не было. Через некоторое время самолет рухнул в залив Пьюджет.

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Авиапроисшествия
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