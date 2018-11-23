Взрыв в Пакистане: рядом с духовной семинарией погибли 25 человек

Хангу, Пакистан, , 10:41 — REGNUM В городе Хангу на северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли 25 человек, передает 23 ноября телеканал Geo TV.

Отмечается, что взрыв произошёл возле входа в местную духовную семинарию. Кроме погибших, еще как минимум 35 человек были ранены. Всем пострадавшим в настоящее время оказывается помощь, полиция приступила к расследованию инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября трое неизвестных боевиков, попытавшихся прорваться на территорию консульства КНР в пакистанском городе Карачи, были уничтожены при нападении. При атаке террористов смертельные ранения получили двое сотрудников охраны дипмиссии.

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