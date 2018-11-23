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Движение на «синей» ветке московского метро восстановлено после сбоя

Происшествия

Движение на Арбатско-Покровской линии введено в график

Движение на «синей» ветке московского метро восстановлено после сбоя
Московское метро

Москва, 23 ноября 2018, 10:40 — REGNUM  В Москве восстановлено движение поездов на «синей» линии метрополитена после сбоя, сообщается 23 ноября в микроблоге столичной подземки в Twitter.

«Движение на Арбатско-Покровской линии введено в график», — говорится в сообщении.

Ранее на линии по техническим причинам были увеличены интервалы движения поездов

Напомним, 14 ноября на Арбатско-Покровской линии также были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам.

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