В Харьковской области задержали банду автоугонщиков

Харьков, Украина, , 10:40 — REGNUM В Харьковской области сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых мужчин, специализировавшихся на угоне дорогих автомобилей, заявили в пресс-службе нацполиции, сообщил 22 ноября официальный сайт ведомства.

Арестованы пять человек от 30 до 41 года, двое из которых — граждане РФ.

Полицейские разрабатывали группировку около полугода. Члены банды оказались технически подкованы, они использовали электронные приборы для принудительного открывания замков и средства для взлома цифровых противоугонных систем.

По данным ведомства, подозреваемые пользовались в целях конспирации разными видами связи, телефонами с изменённым IMEI, и часто меняли номера.

Полицейские уверены, что преступники знакомы с методами оперативно-розыскной деятельности. Во время обысков были обнаружены гаражи, в которых хранились угнанные автомобили.

Напомним, в начале ноября в Киеве полиция задержала банду похитителей дорогих автомобилей. У злоумышленников нашли устройства для блокировки GPS и GSM сигналов, а также оборудование для изготовления поддельных документов.

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