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В ФСО объяснили появление боевых вертолетов над Кремлем

Происшествия

Накануне было опубликовано видео, на котором два боевых вертолёта кружат над центром столицы России

Москва, 23 ноября 2018, 10:31 — REGNUM  Причина появления боевых вертолетов в небе над центром Москвы — плановые ежегодные учения, со ссылкой на заявление Федеральной службы охраны (ФСО) передает 23 ноября радиостанция «Говорит Москва».

«Ничего необычного не происходило, проводились, как и всегда в последние годы, плановые осенние учения», — отметили в ведомстве, комментируя опубликованное в соцсетях видео пролета винтокрылых машин над Кремлем.

Как сообщало ИА REGNUM, две винтокрылые машины были замечены в указанном районе 22 ноября в 11:05 мск, и еще два вертолета — позднее. Первые два произвели посадку на территории Кремля.

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Авиапроисшествия
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