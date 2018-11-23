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В Карачи ликвидированы трое террористов, напавших на консульство КНР

Происшествия

При атаке террористов смертельные ранения получили двое сотрудников охраны

Карачи, Пакистан, 23 ноября 2018, 10:07 — REGNUM  Трое неизвестных боевиков, попытавшихся прорваться на территорию консульства КНР в пакистанском городе Карачи, уничтожены при нападении, передает 23 ноября телеканал Geo TV.

Отмечается, что при атаке террористов смертельные ранения получили двое сотрудников охраны. Ответным огнем нападавшие, прибывшие к зданию консульства на заминированном автомобиле, были ликвидированы, сообщили в городской полиции.

По сведениям правоохранителей, трое боевиков попытались прорваться в консульство, однако были перехвачены охранниками на контрольно-пропускном пункте.

Напомним, 16 ноября в результате взрыва бомбы в пакистанском Карачи двое человек погибли и еще пятеро получили ранения. По сообщению полиции, теракт был совершен на рынке в районе Куайдабад.

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