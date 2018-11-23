В США неизвестный открыл огонь в торговом центре

Монтгомери, США, , 10:01 — REGNUM В результате стрельбы в одном из торговых центров в штате Алабама (США) пострадали несколько человек, передает WBRC.

По данным телеканала, неизвестный дважды устроил стрельбу, на место происшествия прибыли полицейские.

Также сообщается, что человек, предположительно, устроивший стрельбу, скончался. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из баров города Таузанд-Окс (Калифорния, США) произошла перестрелка, в результате которой были ранены по меньшей мере шестеро человек.

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