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В США неизвестный открыл огонь в торговом центре

Происшествия

В результате происшествия пострадали несколько человек

В США неизвестный открыл огонь в торговом центре
Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США
Стрелок

Монтгомери, США, 23 ноября 2018, 10:01 — REGNUM  В результате стрельбы в одном из торговых центров в штате Алабама (США) пострадали несколько человек, передает WBRC.

По данным телеканала, неизвестный дважды устроил стрельбу, на место происшествия прибыли полицейские.

Также сообщается, что человек, предположительно, устроивший стрельбу, скончался. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из баров города Таузанд-Окс (Калифорния, США) произошла перестрелка, в результате которой были ранены по меньшей мере шестеро человек.

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Происшествия в США
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