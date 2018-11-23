Петропавловск-Камчатский, , 10:00 — REGNUM Антимедвежьи опергруппы создают на Камчатке. Народные дружины охотников призваны защитить население от медвежьих набегов. Создание таких групп оперативного реагирования — инициатива региональных властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Группы оперативного реагирования власти намерены создать в каждом населенном пункте. Охотников будут зачислять в народные дружины. Методические рекомендации для таких групп разработает агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. Стать таким дружинником сможет только хорошо подготовленный охотник, имеющий оружие и соответствующую подготовку. Подготовка антимедвежьих дружин завершится, по плану краевых властей, к апрелю 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, только с начала 2018 года на Камчатке охотники отстрелили более 60 медведей, представлявших опасность для человека. В начале ноября медведь напал на двух подростков, возвращавшихся с водозабора. Один мальчик погиб, второй сумел спастись. Всего с начала 2018 года от медвежьих лап и клыков пострадали на полуострове несколько человек. В августе тяжелые травмы получила 35-летняя женщина, через несколько дней при нападении медведя погиб 23-летний сотрудник Кроноцкого заповедника. В октябре медведица с двумя медвежатами зашла на территорию школы в пригороде Петропавловска. Дети снимали косолапых на смартфоны. Медвежья семья побродила по двору и ушла в лес.

Всего, по подсчетам ученых, популяция медведей на Камчатке считается одной из крупнейших в мире и насчитывает более 20 тысяч особей.