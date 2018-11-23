В Чувашии выясняют обстоятельства смерти двухлетней девочки

Чебоксары, , 09:45 — REGNUM В Янтиковском районе Чувашии устанавливаются обстоятельства гибели двухлетней девочки. По предварительным данным, ребёнок задохнулся, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Информация о смерти девочки в Янтиковском районе поступила в правоохранительные органы вечером 21 ноября. Ребёнок скончался до прибытия скорой медицинской помощи. По данному факту проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, смерть наступила в результате аспирации дыхательных путей рвотными массами либо инородным предметом. В ходе проведенного осмотра места происшествия каких-либо видимых телесных повреждений на теле девочки, а также механических повреждений на предметах одежды не обнаружено», — говорят в следственном управлении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Отметим, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели в бассейне в Новочебоксарске 9-летнего мальчика. Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла что утром 17 ноября в бассейне детско-юношеской спортивной школы. Следственным управлением установлено, что ребёнок пришёл в бассейн с отцом, который остался ожидать его в холле. Плавая, ребёнок ушёл под воду. Это заметили другие посетители и вытащили его из воды. Но спасти его не удалось.

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