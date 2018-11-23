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В Салехарде восстановили электроснабжение после аварии

Происшествия

В течение 20 минут городские котельные были обеспечены резервными источниками питания

В Салехарде восстановили электроснабжение после аварии
© ИА Красная Весна
Ремонт ЛЭП

Салехард, 23 ноября 2018, 09:28 — REGNUM  Оперативные службы в Салехарде восстановили подачу электроэнергии во все районы города после аварии, сообщается 23 ноября на сайте городской администрации.

«К девяти часам утра (07:00 мск) электроэнергия была подана во все районы и кварталы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 20 минут городские котельные были обеспечены резервными источниками питания, отопление подавалось в плановом режиме.

Напомним, 23 ноября в 5:30 по местному времени город был обесточен в связи с аварией на сетях «Тюменьэнерго». Отметим, население города составляет порядка 50 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за урагана в Пермском крае без электричества оставались 57 населенных пунктов, в которых проживают около 9 тыс. человек.

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