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В Тульской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

Происшествия

Все обстоятельства происшествия выясняются

Тула, 23 ноября 2018, 09:16 — REGNUM  В результате пожара в одном из частных жилых домов в деревне Баруски Тульской области погибли три человека, сообщает 23 ноября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило 23 ноября в 03:35 мск, пожар был ликвидирован в 04:15.

В результате происшествия погибли три человека, а также сгорел дом, автомобиль, деревянный сарай, у кирпичного сарая сгорела и обрушилась кровля.

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четверо детей погибли во время пожара в квартире одного из домов на улице Гарнизонный проезд в Туле, возбуждено уголовное дело.

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Пожары в жилых домах
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