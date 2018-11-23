В Пакистане совершено нападение на консульство КНР — есть погибшие

Карачи, Пакистан, , 09:04 — REGNUM При нападении неизвестных боевиков на консульство КНР в пакистанском городе Карачи смертельные ранения получили двое сотрудников охраны дипмиссии, передает 23 ноября телеканал Geo TV.

По сведениям правоохранителей, трое боевиков попытались прорваться в консульство, однако были перехвачены охранниками на контрольно-пропускном пункте. Также сообщается, что все трое нападавших были убиты на месте. В городском полицейском управлении отметили, что нападавшие приехали к зданию консульства на машине, начиненной взрывчаткой. На месте инцидента в настоящее время работает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября двое человек погибли и пятеро пострадали в результате взрыва бомбы в пакистанском Карачи. По сообщению полиции, теракт был совершен на рынке в районе Куайдабад.

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