Убивший пятерых детей водитель грузовика в Китае пытался покончить с собой

Шэньян, Китай, , 08:43 — REGNUM Китайская полиция взяла под стражу водителя грузовика, въехавшего в толпу детей возле одной из школ уезда Цзяньчан в провинции Ляонин, сообщает 23 ноября агентство Синьхуа.

Полиция установила личность мужчины, осуществившего наезд на группу детей. Им показался 29-летний безработный. По данным предварительного расследования, мужчина намеревался покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с женой, но почему-то целенаправленно наехал на детей, выбрав их своими жертвами совершенно случайным образом.

Напомним, что наезд на детей произошёл в 12:15 по местному времени 22 ноября близ общеобразовательной школы №2 уезда Цзяньчан. Погибло пятеро детей, еще 19 получили ранения. Трое пострадавших по-прежнему находятся в критическом состоянии.