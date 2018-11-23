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Японский военный крейсер растерял часть боеприпасов

Происшествия

Снаряды, предположительно, смыло в море

Токио, 23 ноября 2018, 08:34 — REGNUM  В Восточно-Китайском море рыбаки могут наткнуться на боеприпасы. О такой вероятности предупредило командование Морских сил самообороны Японии из-за инцидента, произошедшего в районе острова Куме.

Дело в том, что сторожевой корабль «Тикума» японских Сил самообороны потерял часть боезапаса. Об этом 23 ноября сообщает агентство Kyodo. Предположительно, снаряды смыло в море сильной волной. Отмечается, что в последние дни в этом районе погодные условия были неблагоприятными, а порывы ветра достигали 40 м/с.

Речь идёт о снарядах для автоматической корабельной пушки калибра 20 мм. Всего было утеряно более 20 снарядов длиной около 17 см и весом 250 граммов каждый. Командование Морских сил самообороны предупредило о риске детонации снарядов в случае сильного воздействия.

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Военно-морской флот
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