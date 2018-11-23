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В Екатеринбурге массово загорелись коллективные сады

Происшествия

Огонь охватил площадки в четырёх садовых сообществах. Сгорело 11 домов и три бани

Екатеринбург, 23 ноября 2018, 08:33 — REGNUM  В Екатеринбурге ночью полыхали коллективные сады. Огонь охватил постройки в четырёх садовых сообществах: «Буровик», «Огнеупорщик южный», «Огнеупорщик северный» и «Солнечный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском областном управлении МЧС.

Все они находятся в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Общая площадь возгораний составляет 380 кв. м. Горели 11 домиков и три бани.

В МЧС уточнили, что сообщения о возгораниях поступили ночью и рано утром. Все пожары к настоящему времени потушены. Сведений о погибших и пострадавших нет.

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Пожары в жилых домах
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