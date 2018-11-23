В Забайкалье осудили жителей КНР за попытку вывезти слитки золота из России

Чита, , 08:18 — REGNUM Забайкальский районный суд приговорил двух граждан Китая к реальным срокам за попытку вывезти из России контрабандой более 4 кг золота в слитках, сообщает 23 ноября пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в мае 2018 года двое граждан КНР прибыли в Читу, где у неустановленного соотечественника приобрели золото в виде слитков. В начале июня ночью они попытались провести золото через границу, спрятав его в багажнике автомобиля.

«Однако в ходе таможенных операций сотрудниками таможни пакет с 81 золотым слитком общим весом более 4 кг и стоимостью более 10 млн рублей был обнаружен и изъят», — говорится в сообщении.

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В итоге суд приговорил одного из них к 6,5 годам лишения свободы со штрафом в 600 тыс. рублей, второго — к 6 годам со штрафом 500 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская таможня совместно с правоохранительными органами арестовала 17 подозреваемых в контрабанде и изъяла 10 единиц африканской слоновой кости весом 323,7 кг в рамках совместной операции.

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