ВСУ обстреляли два посёлка в ЛНР

Луганск, , 07:22 — REGNUM За сутки военные формирования Украины дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 23 ноября официальный сайт оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции, расположенные возле населённых пунктов Золотое-5 и Нижнее Лозовое.

Боевики ВСУ выпустили двенадцать мин из 82-мм миномётов, применили вооружение БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, ранее ВСУ обстреляли из станкового гранатомёта позиции защитников ЛНР возле населённого пункта Калиново.

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Напомним, 22 ноября в Минске прошли переговоры трёхсторонней контактной группы. Как ожидается, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ представит сторонам проект дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия.

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