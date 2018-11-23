В ФСО не стали комментировать пролет вертолетов над Кремлем

Москва, , 07:10 — REGNUM В Федеральной службе охраны (ФСО) РФ не стали комментировать появившиеся в социальных сетях видеоролики, на которых видно, как с территории Московского Кремля взлетают два боевых вертолета. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что две винтокрылые машины были замечены в указанном районе 22 ноября в 11:05 мск, и еще два вертолета — позднее. Первые два произвели посадку на территории Кремля. К одному из вертолетов второй группы была на тросе подвешена платформа с грузом.

Отмечается, что комментарий от ФСО получить не удалось — как и от Управления делами президента России.