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Утечка химического вещества на заводе под Иркутском ликвидирована

Происшествия

Угрозы для жителей утечка не представляла

Усолье-Сибирское, Иркутская область, 23 ноября 2018, 05:57 — REGNUM  Сотрудники спасательных служб ликвидировали утечку хлористого водорода на заводе в Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Сообщается, что источник утечки химического вещества был ликвидирован. Специалисты установили, что хлористый водород появился из-за химической реакции отходов производства при соприкосновении со снегом. Пожарные поливали водой облако испарений до его полного исчезновения. Угрозы для жителей утечка не представляла.

Ранее сообщалось об утечке опасного химического вещества на заводе, было объявлено чрезвычайное положение в радиусе пяти километров от территории предприятия. Сообщалось, что утечка произошла в результате разгерметизации емкости с отходами.

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Утечки и разливы химических веществ
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