Почти 300 пассажиров не могут вылететь из Китая в Хабаровск

Хабаровск, , 05:50 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» не может вылететь из аэропорта Хайкоу в Хабаровск по техническим причинам, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что 280 пассажиров должны были вылететь из Хайнаня в Хабаровск, однако вылет пришлось отложить из-за технических неполадок. В настоящее время все пассажиры размещены в гостиницах, им выдано питание.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября футбольный клуб «Енисей» не смог вылететь в Краснодар на футбольный матч. Сообщалось, что вылет самолета был задержан в связи с туманом на неопределенное время.