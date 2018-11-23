Пятница, 23 Ноября 2018 года
06:19:34 МСК

Почти 300 пассажиров не могут вылететь из Китая в Хабаровск

Происшествия

Пассажиров разместили в гостинице

Хабаровск, 23 ноября 2018, 05:50 — REGNUM  Пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» не может вылететь из аэропорта Хайкоу в Хабаровск по техническим причинам, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что 280 пассажиров должны были вылететь из Хайнаня в Хабаровск, однако вылет пришлось отложить из-за технических неполадок. В настоящее время все пассажиры размещены в гостиницах, им выдано питание.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября футбольный клуб «Енисей» не смог вылететь в Краснодар на футбольный матч. Сообщалось, что вылет самолета был задержан в связи с туманом на неопределенное время.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить