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В Пушкинском районе Санкт-Петербурга нашли снаряд времен войны

Происшествия

Авиабомба эвакуирована

Санкт-Петербург, 23 ноября 2018, 05:35 — REGNUM  Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Снаряд ФАБ-250 нашли в 15:30 мск 21 ноября по адресу улица Окружная, дом 140. 22 ноября в 12:00 мск бомбу вывезли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в деревне Коросткино (Московская область) были найдены 17 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Москвой нашли 17 снарядов времен войны

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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