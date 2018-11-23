В Пушкинском районе Санкт-Петербурга нашли снаряд времен войны

Санкт-Петербург, , 05:35 — REGNUM Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Снаряд ФАБ-250 нашли в 15:30 мск 21 ноября по адресу улица Окружная, дом 140. 22 ноября в 12:00 мск бомбу вывезли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в деревне Коросткино (Московская область) были найдены 17 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

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