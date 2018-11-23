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На дороге под Калугой автомобиль столкнулся с грузовиком

Происшествия

Один человек пострадал

Калуга, 23 ноября 2018, 05:37 — REGNUM  В Перемышльском районе Калужской области на трассе Калуга — Козельск автомобиль-внедорожник столкнулся с грузовиком МАЗ, сообщает пресс-служба МЧС области.

Сообщается, что в результате аварии пострадал один человек. На месте работают спасательные службы. В настоящее время ведется ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября, по данным ГИБДД в Калужской области, произошло четыре ДТП, в которых три человека получили травмы и один человек погиб.

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Дорожно-транспортные происшествия
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