Пассажирский авиалайнер экстренно сел в Боливии

Ла-Пас, , 04:48 — REGNUM Самолет Boeing 737 авиакомпании Peruvian Airlines, следовавший рейсом Лима — Ла-Пас (Колумбия), экстренно сел в аэропорту боливийского Ла-Паса, сообщает пресс-служба минтранса Перу.

Сообщается, что пострадавших в результате экстренной посадки не было. В настоящее время власти выясняют причины, вынудившие самолет совершить экстренную посадку. На фотографиях, опубликованных боливийскими СМИ, видно отсутствие задних стоек шасси у авиалайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября пассажирский самолет авиакомпании Singapore Airlines экстренно вернулся в аэропорт Сингапура. Причиной возвращений самолета в аэропорт вылета стала разгерметизация салона воздушного судна. При посадке никто не пострадал.