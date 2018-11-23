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Пассажирский авиалайнер экстренно сел в Боливии

Происшествия

Причины выясняются

Пассажирский авиалайнер экстренно сел в Боливии
Anidaat
Самолёт Boeing 737 авиакомпании Peruvian Airlines

Ла-Пас, 23 ноября 2018, 04:48 — REGNUM  Самолет Boeing 737 авиакомпании Peruvian Airlines, следовавший рейсом Лима — Ла-Пас (Колумбия), экстренно сел в аэропорту боливийского Ла-Паса, сообщает пресс-служба минтранса Перу.

Сообщается, что пострадавших в результате экстренной посадки не было. В настоящее время власти выясняют причины, вынудившие самолет совершить экстренную посадку. На фотографиях, опубликованных боливийскими СМИ, видно отсутствие задних стоек шасси у авиалайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября пассажирский самолет авиакомпании Singapore Airlines экстренно вернулся в аэропорт Сингапура. Причиной возвращений самолета в аэропорт вылета стала разгерметизация салона воздушного судна. При посадке никто не пострадал.

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Авиапроисшествия
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