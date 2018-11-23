В Волгограде на пожаре погибли двое детей

Вологда, , 04:15 — REGNUM Два ребенка погибли при пожаре в Дзержинском районе Волгограда, сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС РФ.

Пожар вспыхнул в 19:36 (время местное) в частном доме на улице Балтийской. Горение было локализовано в 19:58 (время местное).

«На месте пожара обнаружены двое погибших детей. Личности устанавливаются», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в ликвидации возгорания участвовали 16 человек, восемь из которых — сотрудники МЧС РФ. Задействовано восемь единиц техники.

Напомним, по данным МЧС РФ, за сутки 22 ноября в Волгоградской области зафиксировано восемь техногенных пожаров, четыре из которых — в жилом секторе.