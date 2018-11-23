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В Волгограде на пожаре погибли двое детей

Происшествия

Загорелся частный дом в Дзержинском районе Волгограда

Вологда, 23 ноября 2018, 04:15 — REGNUM  Два ребенка погибли при пожаре в Дзержинском районе Волгограда, сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС РФ.

Пожар вспыхнул в 19:36 (время местное) в частном доме на улице Балтийской. Горение было локализовано в 19:58 (время местное).

«На месте пожара обнаружены двое погибших детей. Личности устанавливаются», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в ликвидации возгорания участвовали 16 человек, восемь из которых — сотрудники МЧС РФ. Задействовано восемь единиц техники.

Напомним, по данным МЧС РФ, за сутки 22 ноября в Волгоградской области зафиксировано восемь техногенных пожаров, четыре из которых — в жилом секторе.

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Пожары в жилых домах
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