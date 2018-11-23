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Подросток погиб под колесами электрички в районе Истры

Происшествия

Подросток переходил пути на запрещающий сигнал светофора

Истра, Московская область, 23 ноября 2018, 03:36 — REGNUM  Подросток попал под пригородный электропоезд в районе подмосковной станции «Истра», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ.

По предварительной версии, подросток переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия подросток погиб. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 60-летняя женщина попала под электропоезд Калуга — Москва. В результате происшествия женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. По предварительным данным, она переходила пути в неустановленном месте.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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