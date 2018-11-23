Полиция задержала голландца, прятавшего деньги в стиральной машине

Амстердам, , 02:33 — REGNUM Полиция Амстердама задержала мужчину по подозрениям в отмывании денег, при обыске у него были обнаружены 350 тыс. евро в стиральной машине, сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проводили проверку жилого дома в Амстердаме в рамках выявления незарегистрированных жителей. Во время обыска полицейские обнаружили 350 тысяч евро в стиральной машине, в связи с этим был задержан проживающий в доме мужчина.

Его подозревают в отмывании денег. Также в его жилище было обнаружено оружие, мобильные телефоны и машинка для подсчета денег.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября во Флориде были задержаны двое сыновей экс-президента Панамы по подозрению в коррупции и отмывании денег. После ареста их ждет экстрадиция на родину.

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