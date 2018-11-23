Пятница, 23 Ноября 2018 года
01:56:41 МСК

Видео с вертолетами над Кремлем появилось в сети

Происшествия

Комментарий от Федеральная служба охраны получить не удалось

Москва, 23 ноября 2018, 01:07 — REGNUM  

Видеозапись полета вертолетов над Кремлем 22 ноября опубликовал сайт радиостанции «Говорит Москва».

Уточняется, что два вертолета были замечены в районе Кремля сначала в 11:05 мск, и еще два — позднее. Первые два произвели посадку на территории Кремля.

К одному из вертолетов второй группы была на тросе подвешена платформа с грузом: возможно, на платформе стояли несколько человек. Вертолет долго находился в воздухе, затем снизился в районе Кремля и уже после этого совершил над Москвой несколько кругов.

Отмечается, что комментарий от Федеральная служба охраны (ФСО) получить не удалось — как и от Управления делами президента.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить