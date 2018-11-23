Видео с вертолетами над Кремлем появилось в сети

Москва, , 01:07 — REGNUM

Видеозапись полета вертолетов над Кремлем 22 ноября опубликовал сайт радиостанции «Говорит Москва».

Уточняется, что два вертолета были замечены в районе Кремля сначала в 11:05 мск, и еще два — позднее. Первые два произвели посадку на территории Кремля.

К одному из вертолетов второй группы была на тросе подвешена платформа с грузом: возможно, на платформе стояли несколько человек. Вертолет долго находился в воздухе, затем снизился в районе Кремля и уже после этого совершил над Москвой несколько кругов.

Отмечается, что комментарий от Федеральная служба охраны (ФСО) получить не удалось — как и от Управления делами президента.