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В Житомирской области Украины задержан военнослужащий, продававший тротил

Происшествия

Количество нелегального оружия и боеприпасов на Украине значительно выросло с 2014 года

В Житомирской области Украины задержан военнослужащий, продававший тротил
Национальная полиция Украины
Тротиловая шашка

Житомир, Украина, 22 ноября 2018, 23:24 — REGNUM  В Житомирской области был задержан военнослужащий, проходящий службу по контракту, который сбывал взрывчатые вещества, сообщает 22 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, военнослужащий был задержан во время попытки продажи двух тротиловых шашек и 20 патронов за 3 тыс. гривен ($110). После этого правоохранители провели обыски и обнаружили пять гранат для гранатомета, средства детонации и почти 600 патронов.

Напомним, из-за гражданской войны на Украине резко увеличилось количество нелегального оружия боеприпасов. Так, ранее в Житомирской области уже задерживали двух десантников, которые также «промышляли» продажей взрывчатых веществ. В частности, преступники успели продать пластическое взрывчатое вещество массой более 1,3 кг.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине задержали десантников ВСУ, продававших взрывчатку

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