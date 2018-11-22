В Житомирской области Украины задержан военнослужащий, продававший тротил

Житомир, Украина, , 23:24 — REGNUM В Житомирской области был задержан военнослужащий, проходящий службу по контракту, который сбывал взрывчатые вещества, сообщает 22 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, военнослужащий был задержан во время попытки продажи двух тротиловых шашек и 20 патронов за 3 тыс. гривен ($110). После этого правоохранители провели обыски и обнаружили пять гранат для гранатомета, средства детонации и почти 600 патронов.

Напомним, из-за гражданской войны на Украине резко увеличилось количество нелегального оружия боеприпасов. Так, ранее в Житомирской области уже задерживали двух десантников, которые также «промышляли» продажей взрывчатых веществ. В частности, преступники успели продать пластическое взрывчатое вещество массой более 1,3 кг.

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