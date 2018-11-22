Рэпер Хаски арестован на 12 суток

Краснодар, , 21:49 — REGNUM Дмитрий Кузнецов (Хаски) арестован на 12 суток решением Первомайского суда Краснодара 22 ноября. Об этом на странице в соцсети написал адвокат репера Алексей Аванесян.

«Дмитрию Кузнецову (Хаски) суд назначил 12 суток ареста по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ переквалифицировав со второй на менее тяжкую первую часть», — написал Аванесян на Facebook.

Рэпер Хаски был задержан в Краснодаре вечером 21 ноября, после того как он исполнил свои песни на улице, стоя на крыше автомобиля. По словам самого Хаски, его об этом попросили фанаты после того, как по требованию прокуратуры его концерт был отменен. Полиция составила на него три протокола об административных правонарушениях: о незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах (ст. 20.2.2. КоАП), мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти (ст. 20.1.2 КоАП), и отказе пройти медицинское освидетельствование (ст. 12.26 КоАП).

Добавим, что концерты Хаски отменены в Ростове-на-Дону и в Волгограде.

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