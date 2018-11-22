ФСБ: Трагедии типа «керченской» предотвращены в нескольких школах России

Москва, , 20:11 — REGNUM Несколько трагедий, подобных массовому убийству в керченском колледже, были предотвращены в России сотрудниками ФСБ только за октябрь текущего года, заявил 22 ноября в Совете Федерации первый заместитель начальника Управления ФСБ России Сергей Егоров.

По словам Сергея Егорова, предотвращенные нападения на российские школы не связаны с деятельностью международных террористических группировок.

«Нам бы со своими разобраться», — добавил он, отвечая на вопрос о связи предотвращенных атак с международным терроризмом.

Сергей Егоров подчеркнул, что «ситуация очень сложная, очень непростая», и отметил необходимость законодательного обеспечения вопросов безопасности образовательных учреждений в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа взорвал и расстрелял из помпового ружья учащихся и сотрудников учебного заведения, а затем совершил самоубийство. В результате были убиты и умерли от ран 20 человек.

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