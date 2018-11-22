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ФСБ: Трагедии типа «керченской» предотвращены в нескольких школах России

Происшествия

И с международным терроризмом они связаны не были

ФСБ: Трагедии типа «керченской» предотвращены в нескольких школах России
Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США

Москва, 22 ноября 2018, 20:11 — REGNUM  Несколько трагедий, подобных массовому убийству в керченском колледже, были предотвращены в России сотрудниками ФСБ только за октябрь текущего года, заявил 22 ноября в Совете Федерации первый заместитель начальника Управления ФСБ России Сергей Егоров.

По словам Сергея Егорова, предотвращенные нападения на российские школы не связаны с деятельностью международных террористических группировок.

«Нам бы со своими разобраться», — добавил он, отвечая на вопрос о связи предотвращенных атак с международным терроризмом.

Сергей Егоров подчеркнул, что «ситуация очень сложная, очень непростая», и отметил необходимость законодательного обеспечения вопросов безопасности образовательных учреждений в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа взорвал и расстрелял из помпового ружья учащихся и сотрудников учебного заведения, а затем совершил самоубийство. В результате были убиты и умерли от ран 20 человек.

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