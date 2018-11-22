Технадзор за реставрацией музея «Витославлицы» обернулся уголовным делом

Великий Новгород, , 17:08 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации по надзору за строительством, зарегистрированной на территории Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, он подозревается в коммерческом подкупе в крупном размере по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

По версии следствия, 21 ноября 2018 года подозреваемый в Великом Новгороде получил от директора одной из новгородских организаций деньги в размере 650 тыс. рублей за совершение им действий, входящих в служебные полномочия, связанных с осуществлением технического надзора за выполнением работ на объекте культурного наследия «Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы». После получения денег подозреваемый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России на месте преступления.

Деньги на ведение работ организацией были выделены в рамках федеральной целевой программы.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комплексная реставрация в Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы» началась в феврале 2017 года в рамках проекта Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». На реставрацию музейных объектов направлено около 1 млрд рублей. Работы должны завершится в июне 2019 года, к 55-летию музея.

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