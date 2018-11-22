В Новгородской области сняли карантин по чуме свиней

Великий Новгород, , 16:48 — REGNUM В Новгородской области сняли карантин по африканской чуме свиней (АЧС), который был введён 22 июля после обнаружения крупного очага заболевания на площадке откорма свиней в ООО «Новгородский бекон» в деревне Волот Волотовского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, решение о снятии карантина принято губернатором области Андреем Никитиным по итогам областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

На заседании было отмечено, что выполнен весь комплекс мероприятий по ликвидации АЧС.

За период карантина во второй угрожаемой зоне проверили на АЧС всё поголовье свиней (75 голов) — результаты отрицательные. Кроме того, на территориях четырёх районов — Волотовского, Солецкого, Старорусского и Шимского — добыто 114 диких кабанов. Лабораторные исследования также показали отрицательные результаты на наличие у животных вируса АЧС.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг АЧС на откормочной площадке ООО «Новгородский бекон» был выявлен 21 июля. Для его ликвидации пришлось уничтожить 37 тыс. свиней — всё поголовье.

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