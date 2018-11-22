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В парламенте Индонезии призвали Минтранс отозвать лицензию у Lion Air

Происшествия

«Следует закрыть эту авиакомпанию»

Джакарта, 22 ноября 2018, 16:16 — REGNUM  Некоторые члены парламента Индонезии раскритиковали отношение авиакомпании Lion Air к произошедшей 29 октября авиакатастрофе, сообщает Tribunnews.

Член Палаты представителей индонезийского парламента Бамбанг Соекартоно призвал министра транспорта страны отозвать у компании Lion Air лицензию.

«Следует закрыть эту авиакомпанию, поскольку она плохо выполняла свои обязательства по ликвидации последствий этой трагедии, а также компания портит имя министерству транспорта», — заявил Бамбанг Соекартоно.

Другой депутат Ренди Ламадзидо заявил, что правительство по-прежнему очень слабо контролирует авиаперевозки. Он также предложил создать профессиональную ассамблею пилотов, которая могла бы давать рекомендации и проверять компетенцию пилотов во всех авиакомпаниях страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось.

Министр транспорта ИндонезииБуди Сумадипозже заявил, что авиакомпания Lion Air подвергнется санкциям в конце ноября 2018 года.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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