В парламенте Индонезии призвали Минтранс отозвать лицензию у Lion Air

Джакарта, , 16:16 — REGNUM Некоторые члены парламента Индонезии раскритиковали отношение авиакомпании Lion Air к произошедшей 29 октября авиакатастрофе, сообщает Tribunnews.

Член Палаты представителей индонезийского парламента Бамбанг Соекартоно призвал министра транспорта страны отозвать у компании Lion Air лицензию.

«Следует закрыть эту авиакомпанию, поскольку она плохо выполняла свои обязательства по ликвидации последствий этой трагедии, а также компания портит имя министерству транспорта», — заявил Бамбанг Соекартоно.

Другой депутат Ренди Ламадзидо заявил, что правительство по-прежнему очень слабо контролирует авиаперевозки. Он также предложил создать профессиональную ассамблею пилотов, которая могла бы давать рекомендации и проверять компетенцию пилотов во всех авиакомпаниях страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось.

Министр транспорта ИндонезииБуди Сумадипозже заявил, что авиакомпания Lion Air подвергнется санкциям в конце ноября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакатастрофа в Индонезии: команда пытается найти речевой самописец