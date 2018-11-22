По факту обрушения моста под Воронежем возбуждено уголовное дело

Воронеж, , 16:02 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту обрушения автомобильного моста в Терновском районе Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР по региону 22 ноября. Дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По предварительным данным, днем 21 ноября во время проведения на автомобильном мосту ремонтных работ по нему проехали два двух груженных зерном грузовика. В этот момент один из пролетов длиной в 130 метров обрушился. Автомобили, а также строительный кран, находившийся на месте ремонтных работ, упали с высоты в реку.

В результате пострадали шесть человек: водители и рабочие. Известно, что двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один из них находится в Борисоглебской больнице, он введен в состояние медикаментозного сна. Второго доставили в Воронеж, в облбольницу: он в реанимации. Еще четыре человека получили травмы, находятся в состоянии средней тяжести, ими также занимаются медики.

В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших и строительная для выяснения точной причины возникновения обрушения, опрашиваются свидетели, в том числе очевидцы происшествия, изымается техническая и служебная документация, в том числе в организации, проводившей ремонтные мероприятия. Решением руководителя СУ СКР Кирилла Левита уголовное дело изъято из территориального следственного отдела и передано в третий отдел по расследованию особо важных дел аппарата управления.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое пострадавших при обрушении моста под Воронежем – в тяжелом состоянии