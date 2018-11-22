В Тюменской области за наркоторговлю осуждён тренер спортивной школы

Ялуторовск, Тюменская область, , 16:12 — REGNUM В Ялуторовске Тюменской области за наркоторговлю осуждены бывший тренер детской спортивной школы и его приятель. Суд приговорил «спортсмена» к 10 годам, а его подельника к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Вердикт был вынесен 22 ноября 2018 года Ялуторовским районным судом. Мужчины 21 и 22-лет признаны виновными по ч. 3 ст. 30 пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»).

Как следует из материалов суда и следствия, в октябре 2016 года житель Ялуторовска, работая подсобным рабочим в муниципальном центре спортивно-физкультурной работе, решил заняться распространением наркотиков. По интернету он договорился с наркодельцом забирать из тайников синтетические наркотики, фасовать их на мелкие дозы и помещать в другие тайники в Ялуторовске и Тюмени. Наркобизнес продолжился, когда молодой человек стал инструктором по физической культуре и спорту МАУ «Центр по спортивно-физкультурной работе» и тренером в МАУДО «Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа».

В августе 2017 года вернулся со службы в Вооружённых Силах России приятель тренера, который влился в незаконный бизнес. Распространять наркотики стали и в рабочем поселке Голышманово Тюменской области.

В декабре 2017 года молодых людей задержали полицейские. Всего по делу было изъято более 237 граммов различных синтетических наркотиков.