На индийских Андаманских островах убили американского миссионера

Нью-Дели, , 16:30 — REGNUM Джон Аллен Чау, гражданин США, был убит на одном из Андаманских островов в Бенгальском заливе. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на заявление индийских властей.

По словам главы местных сил полиции Депендры Патхака, в ходе следствия было установлено, что Джон Аллен Чау собирался посетить Андаманские острова с целью обращения местного населения в христианство. Так как посещение ряда индийских островов в Бенгальском заливе строго запрещено правительством страны, турист попросил местных рыбаков отвезти его на Северный Сентинельский остров. Впоследствии тело Джона Аллена Чау было обнаружено на побережье данного острова с многочисленными ранениями, нанесенными стрелами. Депендра Патхак также сообщил, что силы полиции испытывают трудности с возвращением тела туриста с острова.

Сентинельцы являются аборигенным населением части Андаманских островов в Бенгальском заливе. Их численность не превышает 50 человек. Аборигены враждебно относятся к чужакам, в связи с чем посещение данных островов, равно как и попытки вступить в контакт с местным населением законодательно запрещены.