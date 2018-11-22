Эксперт высмеял официальную версию Эр-Рияда по делу Хашогги

Москва, , 15:42 — REGNUM Версия о том, что саудовского журналиста Джамаля Хашогги убили сотрудники саудовских же спецслужб, но при этом действовавшие по своему усмотрению, неубедительна. Об этом высказался 22 ноября завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Мне странно это слушать, что 17 человек решили поехать в генеральное консульство и кого-то там грохнуть, — признался дипломат. — Я сам работал в генеральном консульстве. Представляю — я сижу, ко мне заходят несколько человек и говорят: «Старик, решили мы тут кое-кого расчленить. Ты не против?»

Кроме того, он обратил внимание на то, что Саудовская Аравия уже пять лет ведёт зверскую войну в Йемене, где «миллионы людей страдают от голода» и где «регулярно бьют по школам».

«Когда шла война во Вьетнаме, мы во всех странах международные трибуналы создавали общественные, миллионы людей выходили на улицы, и они (США — прим. ИА REGNUM ), кстати, из-за этого из Вьетнама и убрались», — добавил Платошкин.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв призвал не сравнивать события в Солсбери с тем, что произошло с Джамалем Хашогги.

«Там (в первом случае — прим. ИА REGNUM ) люди живы, но нам их не показывают, мы пытаемся расследовать и так далее, — сказал депутат. — Здесь же (в деле Хашогги — прим. ИА REGNUM ) всё ясно как божий день, но тем не менее Трамп говорит: «зачем мне разбираться?» Почему это происходит? Если они заключают контракты оборонные на 2,5 оборонных бюджета РФ только с одной Саудовской Аравией, то приходится выбирать: либо права человека, либо деньги. Тут у Трампа выбор однозначный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал в начале октября, после того как он посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. О его исчезновении первой сообщила его невеста, но основное внимание к произошедшему привлекли власти Турции. Они с самого начала требовали от Эр-Рияда прояснить ситуацию с пропажей журналиста. После нескольких недель отрицаний власти королевства признали факт убийства Хашогги, указав, что за преступлением стояли сотрудники спецслужб, которые действовали по собственному почину.

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