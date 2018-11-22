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Советник экс-мэра Ярославля Алексей Лопатин выходит на свободу

Происшествия

Условно-досрочно

Советник экс-мэра Ярославля Алексей Лопатин выходит на свободу
Иллюстрация: Yarnews.net
Алексей Лопатин

Ярославль, 22 ноября 2018, 15:16 — REGNUM  Бывший советник мэра Ярославля Евгения Урлашова Алексей Лопатин выходит на свободу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Лопатина.

22 ноября Рыбинский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лопатина. Лопатин был осужден на 7 лет лишения свободы по делу Евгения Урлашова. Следствие и суд посчитало его посредником в передаче взятки Урлашову от предпринимателя Сергея Шмелева, хотя сам Лопатин денег не касался.

В местах лишения свободы бывший советник мэра провел более 5 лет. В апреле ходатайство об освобождении уже рассматривалось, но тогда суд отказал Алексею Лопатину.

Суд учел хорошее поведение осужденного. Лопатин выйдет на свободу 4 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Советнику экс-мэра Ярославля Лопатину отказали в УДО

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Уголовное дело против мэра Ярославля Евгения Урлашова
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