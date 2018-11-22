Минтранс Индонезии: специалисты загрузили данные с бортового самописца

Джакарта, , 14:51 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Сумади сообщил, что специалисты успешно загрузили информацию о полетных данных с бортового самописца самолета Lion Air JT 610, разбившегося в водах Караванга, сообщает Tribunnews.

1 ноября 2018 года бортовой самописец был успешно найден. Сообщается, что регистратор полетных данных содержит около 1790 параметров, 69 часов лета, 19 полетов.

Министр транспорта заявил, что расследованию и процессу загрузки данных способствовали ряд международных организаций, в том числе национальный совет безопасности транспорта Соединенных Штатов, компания Boeing, сингапурское бюро по проверке безопасности транспорта и бюро по безопасности на транспорте Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение. На борту воздушного судна находились 189 человек. Выжить никому не удалось. В настоящее время удалось идентифицировать останки 104 погибших. Процесс идентификации планируется завершить 23 ноября 2018 года.

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